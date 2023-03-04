Дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом

На аппарате находилась взрывчатка.

Он врезался в резервуар объемом 3000 тонн, но нефти там не было. От удара произошел взрыв, образовалось отверстие в один квадратный метр.

Четырех человек эвакуировали, пишет Газета.Ru. Никто не пострадал.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался.

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.