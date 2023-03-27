Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.
Беспилотник был начинен взрывчаткой и при падении взорвался, сообщает ТАСС. В результате взрыва три человека получили осколочные ранения.
Также по последним данным оказались повреждены 16 жилых домов — 10 частных домов и шесть многоквартирных.
Власти Тульской области заявили, что выплатят пострадавшим по 100 тыс. рублей. Финансовую помощь предоставят на ремонт жилья до 1 млн рублей. Те, кто его лишился, смогут получить сертификаты на приобретение нового.
Ранее смертоносный торнадо в штатах Миссисипи и Алабама (США) унес жизни 26 человек, более 1 тыс. зданий оказались разрушены.