27 марта
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Происшествия

Украинской беспилотник попытался атаковать в Тульской области — есть пострадавшие

Киевский режим попытался атаковать российскую территорию беспилотником «Стриж» в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ. В результате пострадали три человека и более 10 домов.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Аппарат удалось сбить с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв ориентацию, украинский беспилотник упал в районе города Киреевска.

Беспилотник был начинен взрывчаткой и при падении взорвался, сообщает ТАСС. В результате взрыва три человека получили осколочные ранения.

Также по последним данным оказались повреждены 16 жилых домов — 10 частных домов и шесть многоквартирных.

Власти Тульской области заявили, что выплатят пострадавшим по 100 тыс. рублей. Финансовую помощь предоставят на ремонт жилья до 1 млн рублей. Те, кто его лишился, смогут получить сертификаты на приобретение нового.

Ранее смертоносный торнадо в штатах Миссисипи и Алабама (США) унес жизни 26 человек, более 1 тыс. зданий оказались разрушены.

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