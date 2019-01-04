В России могут запретить несовершеннолетним ходить в цирк

Депутат пояснил, что в мире все больше задумываются о гуманном обращении с животными, которые задействованы в массовых представлениях.

По словам Петрова, в России цирковые животные продолжают подвергаться жестокому обращению, которое связано с дрессировкой. Наблюдение за этим может негативно повлиять на психику детей. Поэтому первым шагом к решению проблемы могло бы стать введение возрастного ценза.

Напомним, в декабре 2018 года в России приняли закон об ответственном обращении с животными. Поправки полностью запрещают умерщвлять питомцев под каким бы то ни было предлогом, проводить бои с их участием, избавлять от них без передачи их новому владельцу или в приют, а также содержание в контактных зоопарках, барах и ресторанах.