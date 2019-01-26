В Рудном Алтае хотят переименовать Усть-Каменогорск в Кабанбай

Череда переименований населенных пунктов Казахстана с русского на язык титульной нации добралась и до Усть-Каменогорска. Город, который и есейчас называют на казахский манер Устькеменом, местные общественники предлагают переименовать в Кабанбай батыр в честь полководца, жившего в XVIII веке, пишет Total.kz.

С таким предложением выступили жители соседнего Семипалатинска (теперь носит название Семей). Они обратились к акиму Восточно-Казахстанской области, столицей которой является Усть-Каменогорск. В своем письме активисты объясняют смену названия «духовным возрождением в рамках программы «Рухани Жангыру» и важностью достижений Кабанбая.

Это обращение подписали глава Семипалатинского филиала демпартии «Ак жол» Рахат Алтай, директора двух местных театров, а также другие деятели культуры и политики.

В Усть-Каменогоске после этого обращения пошли активные обсуждения смены названия Усть-Каменогорска. Даниал Ахметов собрал экстренный брифинг, где заявил, что речи об изменении названия города не идет:

Никто переименование Усть-Каменогорска не рассматривает. Думаю, что я довольно точно выразился.

Тем не менее надо заметить, что недавно по просьбе общественности в Вовсточно-Казахстанской области был переименован город Зыряновск, который теперь носит название Алтай. Даниал Ахметов был не против.

Кто такой Кабанбай

Кабанбай (настоящее имя Ерасыл) родился в 1691 году в нынешнем Уржарском районе Восточно-Казахстанской области, умер в 1770 году, похоронен там же — казахский батыр. Каракерей Кабанбай-батыр — один из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, полководец и поединщик.

Занимался миротворческой миссией, вершил суд в обществе казахов, сообщает «Википедия».

Когда в казахские степи вторглись джунгарские завоеватели, погиб отец Кабанбая. И всю дальнейшую жизнь он посвятил борьбе с захватчиками. В 16 лет Кабанбай одолел в поединке джунгарского богатыря, грозного Долан Даши. Затем в жизни молодого воина были такие кровопролитные и запоминающиеся сражения, как Аягозское, Алакульское и Булантинское.

Во главе казахских отрядов Кабанбай вместе с другими батырами Богенбай-батыром и Ер-Жанибеком освобождал от джунгаров города Сайрам, Ташкент, территорию Восточного Казахстана. Большую часть жизни Кабанбай-батыр провёл в седле боевого коня. За это время принял участие в 103 сражениях за освобождение от врагов родной земли и ни в одном из них не проиграл. А в жестоких поединках поверг 54 противника. Отличался необыкновенной физической силой, согласно легенде, поднимал на плечах лошадь.