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Политика

В сети «гуляет» видео, в котором Путин «на бис» произносит речь из-за сломанного микрофона

Во время выступления президента РФ Владимира Путина на торжественном мероприятии в честь десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи произошел конфуз с микрофоном.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На кадрах видно, что глава государства произносил свою речь в отключенный микрофон.

«И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер», — прокомментировала произошедшее журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале.

На конфуз президент отреагировал спокойно и с юмором, повторив слова своего поздравления заново, передает телеканал 360.

«Еще раз? Хорошо», — прокомментировал случившееся глава государства.

Путин принимал личное участие в создании РМОУ, пишет ura.ru.

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