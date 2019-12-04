В сети «гуляет» видео, в котором Путин «на бис» произносит речь из-за сломанного микрофона

На кадрах видно, что глава государства произносил свою речь в отключенный микрофон.
«И такое бывает: Путин начал поздравительную речь с выключенным микрофоном. Где-то за кадром нервно смеется седой звукоинженер», — прокомментировала произошедшее журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале.
На конфуз президент отреагировал спокойно и с юмором, повторив слова своего поздравления заново, передает телеканал 360.
«Еще раз? Хорошо», — прокомментировал случившееся глава государства.
Путин принимал личное участие в создании РМОУ, пишет ura.ru.