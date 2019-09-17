В соцсети обсуждают, как мэр алтайского города похлопотал о присвоении себе почётного звания

Жители Заринска комментируют в соцсетях присвоение ушедшему в отставку мэру Ивану Терёшкину звания «Почетный гражданин Заринска» и выплату ему денежного вознаграждения в 1,3 млн рублей. Как следует из документов, опубликованных в соцсети ВКонтакте, ходатайство о присвоении звания администрация города направила в горсобрание, когда Терёшкин еще её возглавлял.

Решение депутатов присвоить звание «Почетный гражданин Заринска» Ивану Терёшкину подписал 27 августа Александр Лаговский, глава города (то есть руководитель представительного органа). В этот же день депутаты досрочно прекратили полномочия Терешкина как главы администрации.

Решение депутаты вынесли, так как о нем ходатайствовала администрация Заринска, указано в документе. Тем, кто получил звание «Почетный граждани», выплачивается 100 минимальных размеров оплаты труда из бюджета, то есть 1,3 млн рублей, посчитал один из жителей Заринска, написавший об этом на странице издания «Наш город Заринск» в соцсети ВКонтакте.

Согласно положению о звании «Почетный гражданин Заринска», снованием для его присвоения является длительная, не менее 10 лет, плодотворная общественно значимая деятельность и личные заслуги перед городом. В положении указано, что почётный гражданин Заринска — образец трудовой самоотверженности, служения делу, преданности отечеству.

Однако не все жители Заринска согласны с депутатским решением. Да, Терешкин возглавлял администрацию больше 10 лет. Но ходатайство администрации о присвоении ему этого звания датируется 19 июля, когда сам Терешкин еще её возглавлял. Кроме того, в соцсетях говорят, что в Заринске сложился дефицит бюджета, а экс-мэру выплатят солидную сумму.

Но другие считают, что публично обсуждать подобные темы, давить на совесть, взывать к гражданской позиции и этике, в общем-то, бесполезно.

«Городской бюджет», «жить по-совести», «гражданская позиция», «резонанс в обществе» — кого это вообще волнует? — написал один из подписчиков страницы издания «Наш город Заринск».

После досрочной отставки Ивана Терешкина его обязанности временно исполняет и.о. первого замглавы Сергей Иванов.