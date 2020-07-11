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Политика

В Совете Федерации предложили не пускать зарубежных артистов, которые «поливают грязью» Россию

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил запретить въезд зарубежным артистам, которые ругают Россию, сообщают РИА Новости.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

По мнению сенатора, в отношении таких артистов нужны точно такие же меры, как и для антироссийски настроенных западных политиков.

«У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — заявил Пушков.

Пушков также опроверг сообщения о том, что он якобы призвал ввести персональные санкции против отечественных артистов, «эмигрировавших за рубеж и критикующих оттуда Россию».

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