В Совфеде рассказали, какие украинские товары войдут в санкционный список

«Мы, несмотря на политические разногласия, сохранили с Украиной разноплановые торгово-экономические связи. Прежде всего, это поставки в нашу страну продукции приборостроения и оборудование для ракетной и авиационной отраслей», — уточнил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Он не исключил, что ограничительные меры «могут коснуться этих видов продукции».
Второе серьезное направление экономического сотрудничества с Киевом — это поставки газа, добавил Калашников.
«Но здесь у нас долговременное соглашение и до 2020—2021 года мы не можем сократить поставки голубого топлива», — отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что «Украина также поставляет в Россию определенные сплавы, которых нет у нас». Ответные меры РФ могут касаться и этого вида экономического сотрудничества.
Указ Путина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.
Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.
Ухудшение отношений
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.