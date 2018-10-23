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В Совфеде рассказали, какие украинские товары войдут в санкционный список

Россия в рамках ограничительных мер экономического характера может заморозить поставки с Украины продукции приборостроения, оборудования для ракетной и авиационной отраслей, определенные сплавы, сообщает РИА Новости.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

«Мы, несмотря на политические разногласия, сохранили с Украиной разноплановые торгово-экономические связи. Прежде всего, это поставки в нашу страну продукции приборостроения и оборудование для ракетной и авиационной отраслей», — уточнил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Он не исключил, что ограничительные меры «могут коснуться этих видов продукции».

Второе серьезное направление экономического сотрудничества с Киевом — это поставки газа, добавил Калашников.

«Но здесь у нас долговременное соглашение и до 2020—2021 года мы не можем сократить поставки голубого топлива», — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что «Украина также поставляет в Россию определенные сплавы, которых нет у нас». Ответные меры РФ могут касаться и этого вида экономического сотрудничества.

Указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.

Ухудшение отношений

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

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