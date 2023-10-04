4 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В США Палата представителей Конгресса отправила своего спикера в отставку

Впервые истории Палата представителей Конгресса США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Почему его отстранили, и кто теперь займет место спикера - расскажет altapress.ru.

Флаг США.
Флаг США.
cloudbuilding, CC BY 2.0, part from original.
1
В чем причина отстранения?

Прошение об отстранении Кевина Маккарти подал член Палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц. Он аргументировал это тем, что американским законодателям необходимо новое руководство, которому можно доверять.

Гетц обвинил Маккарти в тайной сделке с Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины, которое грозит дефицитом бюджета в стране и дедолларизацией мировой экономики.

2
Кто теперь займет пост спикера?

Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Исполнять обязанности будет тот, кого предложил бывший спикер.

Инициировавший отставку Мэттью Гетц заявил, что не претендует на место Маккарти.

3
Как отреагировали на отставку Маккарти?

Сенатор-демократ Джо Манчин назвал отставку спикера Палаты представителей печальным событием для страны. Оно подает миру негативный сигнал об американской демократии.

Манчин назвал позором ситуацию, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех.

Также он подчеркнул, что управлять страной без компромиссов между партиями будет трудно.

Ранее президент Украины согласовал новое наступление с США.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость