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В чем причина отстранения?

Прошение об отстранении Кевина Маккарти подал член Палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц. Он аргументировал это тем, что американским законодателям необходимо новое руководство, которому можно доверять.

Гетц обвинил Маккарти в тайной сделке с Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины, которое грозит дефицитом бюджета в стране и дедолларизацией мировой экономики.