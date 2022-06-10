В США предложили создать коалицию стран против России

Йеллен отметила, что необходима достаточно многочисленная группа стран, которые согласились бы вводить санкции против России.
Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", — пояснила она в ходе дискуссии на площадке New York Times.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Накануне американский профессор сравнил «ошеломляющий ущерб» от санкций для России и Запада.