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Политика
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В США 800 тысяч чиновников не получили зарплату из-за планов Трампа построить стену

В США приостановлена работа госучреждений, и около 800 тысяч чиновников не получили полагающуюся им зарплату. Причина — споры вокруг дорогостоящей идеи президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, сообщает Associated Press.

Вашингтон, США.
Вашингтон, США.
www.americancities.ru

В конце 2018 года в США не смогли принять бюджет на 2019 год. Администрация Трампа требует включить в документ $5,6 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Против выступает партия демократов. Пока идут споры, работа правительства США приостановлена с 22 декабря.

За три недели противостояния стороны не сдвинулись по направлению к консенсусу и не желают менять исходную позицию. Трамп и его оппоненты борются за симпатии американской общественности, от которых во многим и будет зависеть, какая из сторон пойдет на уступки. Кроме того, чтобы продавить свою позицию Трамп может ввести чрезвычайное положение, пишет «Российская газета».

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов в предвыборной кампании Трампа. Американский президент считает, что ужесточив миграционную политику он улучшит криминальную обстановку в штатах.

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