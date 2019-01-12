В США 800 тысяч чиновников не получили зарплату из-за планов Трампа построить стену

В конце 2018 года в США не смогли принять бюджет на 2019 год. Администрация Трампа требует включить в документ $5,6 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Против выступает партия демократов. Пока идут споры, работа правительства США приостановлена с 22 декабря.
За три недели противостояния стороны не сдвинулись по направлению к консенсусу и не желают менять исходную позицию. Трамп и его оппоненты борются за симпатии американской общественности, от которых во многим и будет зависеть, какая из сторон пойдет на уступки. Кроме того, чтобы продавить свою позицию Трамп может ввести чрезвычайное положение, пишет «Российская газета».
Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов в предвыборной кампании Трампа. Американский президент считает, что ужесточив миграционную политику он улучшит криминальную обстановку в штатах.