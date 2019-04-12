В Судане арестовали президента

Президент Омар аль-Башир взят под стражу. Военный совет будет управлять Суданом в течение двух лет. В стране прекращается действие конституции и вводится режим ЧП на три месяца.

Известно, что перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о свержении власти. Президент находился у власти 30 лет.

Политолог Наталия Пискунова в эфире «Эхо Москвы» предположила, что если новое правительство Судана будет открыто к диалогу, это может иметь очень положительные последствия для России.

Президент России Владимир Путин встречался с Баширом летом 2018 года. Лидеры отмечали «позитивные сдвиги» в сотрудничестве государств. В частности, было сказано, что Судан стал одним из крупнейших покупателей российской пшеницы.