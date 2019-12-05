В свойственной манере Соловьев в эфире госканала перешел на воровской жаргон

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» использовал воровской жаргон в разговоре с украинским политологом Вячеславом Ковтуном.

«Собираешься здесь по фене ботать? Каким языком пытаешься говорить? С каких пор штыпяры вопросы задают? Тогда на шконку и тихо! А лучше под шконку», — разразился ведущий в телевизионном эфире.

На воровскую лексику он перешел в ответ на замечание Ковтуна, произнесенное в схожей манере, пишет ura.ru.

Соловьев указал гостю на необходимость говорить в эфире на литературном русском языке: «Когда начинаешь использовать уголовную лексику, четко понимай ответственность».

Опрос

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).