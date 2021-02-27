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Политика

В центр Новосибирска стянули автозаки. Шесть лет после гибели Немцова

Автозаки и автобусы с сотрудниками МВД замечены на площади Ленина в Новосибирске 27 февраля, пишет «Tайга.Инфо».

Борис Немцов.
Борис Немцов.
rferl.org

Силовиков сосредоточили в центре города, несмотря на то, что «никаких акций там не заявлялось». Хотя планировались пикеты.

Памятник вождю революции оказался огорожен.

Только власти Барнаула и Воронежа не запретили мероприятия памяти Бориса Немцова со ссылкой на коронавирусные ограничения, пишет «Коммерсант». В остальных городах активисты получают отказы чиновников.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года у стен Кремля, напоминает «Росбалт». Семья Немцова заявила, что заказчики преступления до сих пор не привлечены к ответственности. Пятеро исполнителей получили тюремные сроки.

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