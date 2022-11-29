В Угловском районе Алтайского края избрали главу

Кандидатуру Шевера поддержали 16 депутатов из 17.
Валерий Эвальдович Шефер родился 17 ноября 1966 года в с. Новокормиха Волчихинского района.
В 1991 году он закончил Омскую высшую школу милиции МВД РСФСР по специальности «правоведение», квалификация — «юрист».
С 1984 по 1986 год служил в рядах Советской Армии. С 1987 по 2005 год — в органах внутренних дел.
С 2005 по 2012 год работал на государственной должности Федеральной службы — администратором Угловского районного суда. С марта 2012 по сентябрь 2017 года — глава администрации Угловского района.
В ноябре 2017 года на сессии Угловского районного Собрания депутатов избран главой Угловского района.
Ранее в Алтайском крае избрали нового главу Тюменцевского района.