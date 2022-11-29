29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Угловском районе Алтайского края избрали главу

Сроком на пять лет избрали Валерия Шефера главой Угловского района 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Валерий Эвальдович Шефер.
Валерий Эвальдович Шефер.
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

Кандидатуру Шевера поддержали 16 депутатов из 17.

Валерий Эвальдович Шефер родился 17 ноября 1966 года в с. Новокормиха Волчихинского района.

В 1991 году он закончил Омскую высшую школу милиции МВД РСФСР по специальности «правоведение», квалификация — «юрист».

С 1984 по 1986 год служил в рядах Советской Армии. С 1987 по 2005 год — в органах внутренних дел.

С 2005 по 2012 год работал на государственной должности Федеральной службы — администратором Угловского районного суда. С марта 2012 по сентябрь 2017 года — глава администрации Угловского района.

В ноябре 2017 года на сессии Угловского районного Собрания депутатов избран главой Угловского района.

Ранее в Алтайском крае избрали нового главу Тюменцевского района.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость