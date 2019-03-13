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Политика

В Ульяновске арестовали депутатов, собиравшихся сообщить прокурору о зараженных паразитами суворовцах

В Ульяновске по решению суда арестовали на семь суток двух депутатов от КПРФ областного заксобрания. Народные избранники просили встречи с прокурором в неприемный день и игнорировали требования полицейских, пишет Lenta.ru.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Как рассказал депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, арестованные якобы хотели встретиться с дежурным прокурором и сообщить ему некую срочную информацию о нарушениях закона в связи с массовым заражением паразитами воспитанников Ульяновского суворовского училища.

По данным правоохранителей, депутаты Виталий Кузин и Денис Гурьянов 25 января вечером пришли в облпрокуратуру, чтобы встретиться с ее руководителем. Но это был неприемный день. Охранник предложил им уйти из здания, но депутаты остались. На место вызвали полицейских и росгвардейцев.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима не верит в версию с сообщением о заражении ульяновских суворовцев, которую выдвинул думец Алексей Куринный. Зима считает что, если бы у депутатов действительно были такие намерения, они бы в течение полутора месяцев либо направили в прокуратуру обращение, либо пришли на прием в рабочее время.

Напомним, что 3 февраля стало известно о вспышке эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище. Это заболевание поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых образуются паразитарные кисты. Эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. 1 марта стало известно, что число заразившихся в училище увеличилось до 49 человек.

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