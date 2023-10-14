В заложниках в Газе числится один россиянин

По предварительной информации из посольства, один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников ХАМАС.
Ранее опубликовали видео расстрела боевиками участников фестиваля в Израиле.
Россиянин с израильским гражданством находится в заложниках в секторе Газе, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации из посольства, один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке заложников ХАМАС.
Ранее опубликовали видео расстрела боевиками участников фестиваля в Израиле.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter