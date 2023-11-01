«Вагнер» начал набирать бойцов на СВО: какая зарплата, чье теперь подразделение, кто не попадет

ЧВК «Вагнер» в Новосибирске вновь начала набирать новых бойцов для участия в СВО.

Заключаются контракты. Но не с Минобороны, а с Росгвардией. Судимых и больных не берут, указывает НГС.

Массовый набор

В данный момент на базе 136-й бригады Росгвардии организовывается лагерь. Начало массового набора сотрудников запланировано после 3 ноября (после завершения работ по обустройству лагеря), говорится в официальной группе ЧВК во "ВКонтакте".

Требования

Идет вызов сотрудников из резерва и набор новых. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости.

Оплата

Находящимся в лагере — 70 тыс. рублей, в зоне боевых действий — 240 тыс. рублей, находящимся в длительной командировке в зоне спецоперации — 170 тыс.рублей.

Контракт

Оплата производится на карту. Индивидуальные контракты будут заключаться с мужчинами в возрасте от 20 до 55 лет. Подписание — после утверждения на должность в первый же день, обязательное обучение месяц.

Структура

«Вагнер» теперь будет официальным подразделением Росгвардии. Однако вся структура группы, порядок работы, командиры останутся прежними.

Подразделения

Начался и идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых. Контракт заключается со всеми категориями: «Проект К» (бывшие заключенные), «Амбрелла» (особое подразделение, состоящее из людей, инфицированных вирусами, такими как ВИЧ и гепатит), иностранцы.

Кто не попал в ЧВК

В новое подразделение не смогут попасть сотрудники, перешедшие в структуры Минобороны, а также добровольческие отряды в составе военного ведомства.

Между тем ЧВК "Вагнер" перестанет существовать после гибели Пригожина, заявлял генерал Соболев.

Виктор Соболев заявил, что ЧВК "Вагнер" — это незаконное вооруженное формирование, которое никак не контролируется государством. Поэтому компанию необходимо реформировать.