Ведущие тележурналисты возмутились из-за идеи судей оградиться от негатива

Журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев раскритиковали предложение Совета судей России разработать нормативный акт о правилах освещения журналистами деятельности судов.

Инициатива подразумевает создание специальных правил, которые бы защитили суды от «тенденциозных публикаций» и «беспорядочной, необоснованной критики», пишет ura.ru.

«Это попытка ограничить возможность журналистов критически рассматривать деятельность судов. Опросы показывают, что судам в России мало кто доверяет — они занимают одно из последних мест в мире по уровню доверия», — заявил Владимир Познер.

По его словам, судебная система в России оставляет желать лучшего, о чем свидетельствует «ничтожное число оправдательных приговоров».

Владимир Соловьев также критически высказался в адрес этой инициативы.

«Мы, что, выводим определенную область за сферу критики? Но у нас, при всем уважении к судьям, они еще не причислены к лику святых», — приводит слова Соловьева telegram-канал «Расстрига».

В Союзе журналистов России также выступили против инициативы судей, назвав это ограничением свободы слова.

По мнению Совета судей, журналистов стоит наказывать за давление на суд и лоббирование чьих-либо интересов через публикацию негативных материалов о деятельности судебных органов, пишет RT.

Такие положения прописаны в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020—2030 годы.

Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев. kremlin.ru

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Телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1») (23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1») (11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ) (6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») (6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1») (6%).