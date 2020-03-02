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Политика

Верховный главнокомандующий подписал закон о постоянном окладе для призывников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о постоянном окладе для призывников. Документ подразумевает также надбавки за работу в особых условиях или с риском для жизни.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Проходящие срочную службу по призыву будут получать денежное довольствие в размере 2 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Подписание закона — результат проводимого в период с 2012 по 2018 год эксперимента Минобороны по унификации денежного довольствия призывников, в котором они получали выплаты в размере 2 тыс. рублей ежемесячно, а также надбавки, пишет Life.ru. Последние учитывают оклад по должности, работу с государственной тайной, особые условия, а также квалификацию.

Так, за командование воинским подразделением военнослужащий по призыву будет получать дополнительно до 800 рублей, за исполнение задач, которые связаны с риском для жизни в мирное время, надбавка составит до тысячи рублей, а за работу со сведениями, которые являются государственной тайной, — от 200 до 500 рублей.

Помимо этого закон подразумевает единовременное пособие в размере одного оклада при увольнении со службы.

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