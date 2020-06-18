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Политика

Верховный суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд РФ отказался принять иск от россиянина, которому не по душе пришлось «историческое голосование» для страны, пишет РБК.

Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.
Верховный суд РФ. Фото из архива редакции.

Иск к президенту России Владимиру Путину подал некий Геннадий Рудяк. Мужчина решил обжаловать указ о назначении голосования по Конституции на 1 июля.

Иск 16 июня зарегистрировали и передали судье. Заявителем указали Рудяка, ответчиком — Владимира Владимировича.

Впрочем, через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию. Примечательно, что 10 июня ВС отказал в принятии точно такого же заявления.

Ранее Верховный суд решил, что сделает с иском против Путина от экс-главы Чувашии.

Напомним, Путин 1 июня подписал указ о назначении даты общероссийского голосования на 1 июля. Изначально голосование планировали на 22 апреля, однако перенесли из-за коронавируса.

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