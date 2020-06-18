Верховный суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Иск к президенту России Владимиру Путину подал некий Геннадий Рудяк. Мужчина решил обжаловать указ о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Иск 16 июня зарегистрировали и передали судье. Заявителем указали Рудяка, ответчиком — Владимира Владимировича.
Впрочем, через два дня суд отказался принять заявление и вернул его в канцелярию. Примечательно, что 10 июня ВС отказал в принятии точно такого же заявления.
Ранее Верховный суд решил, что сделает с иском против Путина от экс-главы Чувашии.
Напомним, Путин 1 июня подписал указ о назначении даты общероссийского голосования на 1 июля. Изначально голосование планировали на 22 апреля, однако перенесли из-за коронавируса.