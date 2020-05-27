Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Верховный суд решил, что сделает с иском против Путина от экс-главы Чувашии

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
glava.cap.ru

Бывший Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ, пытаясь оспорить указ Путина о досрочной отставке. Заявление суд принял к производству 21 мая, а первое заседание назначили на 30 июня.

Как стало известно, ВС отклонил часть иска, где содержались требования дополнительных соцгарантий.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — отметили в высшем судебном органе.

В требованиях отказали, сославшись на Кодекс административного судопроизводства, поскольку они «неподсудны данному суду».


Напомним, Путин отправил Игнатьева в отставку 29 января «в связи с утратой доверия». Глава государства подчеркнул, что у главы региона отсутствует уважение к людям.

Поводом для такого вывода стал скандал в СМИ. В середине января Игнатьев заставил одного из сотрудников регионального МЧС подпрыгивать за ключами от пожарных автомобилей.

Накануне этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил, что критикующих власть журналистов «надо мочить». Это также вызвало скандал.

За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость