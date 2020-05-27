Верховный суд решил, что сделает с иском против Путина от экс-главы Чувашии

Бывший Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ, пытаясь оспорить указ Путина о досрочной отставке. Заявление суд принял к производству 21 мая, а первое заседание назначили на 30 июня.
Как стало известно, ВС отклонил часть иска, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — отметили в высшем судебном органе.
В требованиях отказали, сославшись на Кодекс административного судопроизводства, поскольку они «неподсудны данному суду».
Напомним, Путин отправил Игнатьева в отставку 29 января «в связи с утратой доверия». Глава государства подчеркнул, что у главы региона отсутствует уважение к людям.
Поводом для такого вывода стал скандал в СМИ. В середине января Игнатьев заставил одного из сотрудников регионального МЧС подпрыгивать за ключами от пожарных автомобилей.
Накануне этого Игнатьев на мероприятии в честь Дня печати заявил, что критикующих власть журналистов «надо мочить». Это также вызвало скандал.
За день до отставки Игнатьева исключили из «Единой России» из-за неэтичного поведения.