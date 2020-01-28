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28 января
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Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России» после шутки с подпрыгиванием

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» по решению президиума генсовета партии, сообщают на официальном сайте ЕР.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
glava.cap.ru

Напомним, ранее появилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин.

В пресс-службе губернатора заявили РИА «Новости», что ситуацию с исключением они не комментируют.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об «изгнании» Игнатьева, рассказал о другой реальности в жизни главы Чувашии.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Глава МЧС Евгений Зиничев.
Глава МЧС Евгений Зиничев.
twitter.com/MchsSvao.

Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев может покинуть свой пост на этой или следующей неделе.

О том, что шутка грозит серьезными последствиями рассказывал и глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В республиканском МЧС инцидент назвали «дружеской шуткой». Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам этого министерства.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.

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