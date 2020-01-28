Главу Чувашии исключили из «Единой России» после шутки с подпрыгиванием

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» по решению президиума генсовета партии, сообщают на официальном сайте ЕР.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин.

В пресс-службе губернатора заявили РИА «Новости», что ситуацию с исключением они не комментируют.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говоря об «изгнании» Игнатьева, рассказал о другой реальности в жизни главы Чувашии.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Глава МЧС Евгений Зиничев. twitter.com/MchsSvao.

Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев может покинуть свой пост на этой или следующей неделе.

О том, что шутка грозит серьезными последствиями рассказывал и глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В республиканском МЧС инцидент назвали «дружеской шуткой». Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам этого министерства.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.