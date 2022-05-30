30 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Вернувшегося на родину из России немецкого журналиста шокировал масштаб русофобии

Корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден вернулся в Германию из России и испытал ужас от масштабов антироссийской пропаганды в Берлине, пишет РИА Новости.

Германия.
Германия.
СС0

Ужас обуял его еще на вокзале в Берлине, где он увидел огромный портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — говорит Хайден.

Еще его поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находятся братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. Там запрещены российская символика и исполнение военных песен, но многие посетители пытаются нарушить эти требования.

На захоронении дежурит множество полицейских.

А ранее посла России в Польше Сергея Андреева облили красным сиропом на кладбище советских воинов в Варшаве, куда он приехал для возложения венка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость