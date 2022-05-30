Вернувшегося на родину из России немецкого журналиста шокировал масштаб русофобии

Корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден вернулся в Германию из России и испытал ужас от масштабов антироссийской пропаганды в Берлине, пишет РИА Новости .

Ужас обуял его еще на вокзале в Берлине, где он увидел огромный портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — говорит Хайден.

Еще его поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находятся братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. Там запрещены российская символика и исполнение военных песен, но многие посетители пытаются нарушить эти требования.

На захоронении дежурит множество полицейских.

А ранее посла России в Польше Сергея Андреева облили красным сиропом на кладбище советских воинов в Варшаве, куда он приехал для возложения венка.