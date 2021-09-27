27 сентября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Вероятным новым замом Володина станет детский омбудсмен

Из федеральной пятерки «Единой России» в Госдуму, вероятно, пойдет только Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова.
kremlin.ru

Детский омбудсмен рассматривается на пост вице-спикера нижней палаты (заместителя Вячеслава Володина), пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на источники в партии «Единая Россия». Согласно их данным, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу «вряд ли» пойдут в Думу. А врач Денис Проценко и глава «Сириуса» Елена Шмелева — «под вопросом"​​​.

Источники подчеркивают — финальное решение по Кузнецовой также еще не принято, пишет bfm.ru.

Путин проведет встречу с первой пятеркой «Единой России» (Шойгу, Лавровым, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой) 27 сентября.

Ранее Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы и влиянии россиян на правительство.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость