Вероятным новым замом Володина станет детский омбудсмен

Из федеральной пятерки «Единой России» в Госдуму, вероятно, пойдет только Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен рассматривается на пост вице-спикера нижней палаты (заместителя Вячеслава Володина), пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на источники в партии «Единая Россия». Согласно их данным, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу «вряд ли» пойдут в Думу. А врач Денис Проценко и глава «Сириуса» Елена Шмелева — «под вопросом"​​​.

Источники подчеркивают — финальное решение по Кузнецовой также еще не принято, пишет bfm.ru.

Путин проведет встречу с первой пятеркой «Единой России» (Шойгу, Лавровым, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой) 27 сентября.

Ранее Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы и влиянии россиян на правительство.