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Политика

Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы и влиянии россиян на правительство

Председатель VII созыва Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане России влияют на формирование состава правительства, сообщает РИА «Новости».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на несколько вопросов, включая предложение президента России Владимира Путина возглавить ГД в новом VIII созыве.

Ранее глава государства заявил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента.

«Для меня это доверие», — прокомментировал парламентарий предложение президента в программе «Москва. Кремль. Путин».

Отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем, Володин отметил, что «новые полномочия используются в зависимости от необходимости».

«Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала свои полномочия уже при назначении новых министров», — пояснил он.

Таким образом, подчеркнул Володин, теперь люди, избирая своих депутатов, начали влиять еще и на принятие решений при формировании правительства.

Ранее сообщали, что первое заседание новой Госдумы переносится и пройдет в день рождения Путина.

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