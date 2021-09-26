Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы и влиянии россиян на правительство

Володин в эфире телеканала «Россия 1» ответил на несколько вопросов, включая предложение президента России Владимира Путина возглавить ГД в новом VIII созыве.
Ранее глава государства заявил, что Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента.
«Для меня это доверие», — прокомментировал парламентарий предложение президента в программе «Москва. Кремль. Путин».
Отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем, Володин отметил, что «новые полномочия используются в зависимости от необходимости».
«Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала свои полномочия уже при назначении новых министров», — пояснил он.
Таким образом, подчеркнул Володин, теперь люди, избирая своих депутатов, начали влиять еще и на принятие решений при формировании правительства.
Ранее сообщали, что первое заседание новой Госдумы переносится и пройдет в день рождения Путина.