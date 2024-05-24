24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Версия: основатель "ЧВК "Вагнер"Пригожин причастен к чисткам в Минобороны

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к чисткам в Минобороны (МО), сообщает «Царьград».

Экс-глава ЧВК якобы мог передать президенту РФ Владимиру Путину документы, в которых говорилось о возможных нарушениях в работе ведомства, пишет Lenta.ru. Речь идет о папке с документами.

Информацию о возможной коррупции в оборонном ведомстве собирали задолго до смены Сергея Шойгу.

Напомним, что замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Однако его супруга в это не верит. По словам Шамариной, деньги ее мужу одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина также отметила, что сам замначальника Генштаба в долг не просил.

Также сообщалось, что арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в размере более 30 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие летнего автосезона 2024
Фестиваль «А, это алтайское?»
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость