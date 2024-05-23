Начальника главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости .

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шамарина под стражу. Генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы, указывает Газета.Ru.

Между тем в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей обвиняют экс-сотрудника МВД. Бывший сотрудник бюро спецтехнических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки.

Они навязали «крышу» администратору криптобиржи.

За покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей.

У Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. Речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

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