Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шамарина под стражу. Генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы, указывает Газета.Ru.
Между тем в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей обвиняют экс-сотрудника МВД. Бывший сотрудник бюро спецтехнических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки.
Они навязали «крышу» администратору криптобиржи.
За покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей.
У Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. Речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».
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