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Происшествия

В получении рекордной взятки в 5 млрд рублей обвиняют экс-сотрудника МВД

Бывший сотрудник бюро спецтехнических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в 5 млрд рублей, сообщает «Коммерсаетъ».

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Они навязали «крышу» администратору криптобиржи.

За покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб.лей.

У Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. Речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

Историческая взятка

Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Ранее бывшего начальника ГИБДД из Алтайского края посадили на 8 лет за взятки. Под приговор также попал его 68-летний посредник.

С

июля 2020 по апрель 2021 года мужчина через посредника получал взятки за успешную сдачу теоретических экзаменов на знание ПДД.

Таким образом бывший начальник ГИБДД заработал 300 тыс. рублей. На одного человека сумма варьировалась от 25 до 45 тыс. рублей. Всего случаев оказалось восемь.

После оплаты сотрудник полиции лично принимал экзамены и подсказывал правильные ответы. Затем экзаменуемый успешно получал официальные документы.

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