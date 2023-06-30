30 июня
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Происшествия

Бывшего начальника ГИБДД из Алтайского края посадили на 8 лет за взятки

Бывшего начальника отделения ГИБДД "Павловский" признали виновным в получении взяток. Под приговор также попал его 68-летний посредник, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Следствие установило, что с июля 2020 по апрель 2021 года мужчина через посредника получал взятки за успешную сдачу теоретических экзаменов на знание ПДД.

Таким образом бывший начальник ГИБДД заработал 300 тыс. рублей. На одного человека сумма варьировалась от 25 до 45 тыс. рублей. Всего случаев оказалось восемь.

После оплаты сотрудник полиции лично принимал экзамены и подсказывал правильные ответы. Затем экзаменуемый успешно получал официальные документы.

Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену.
СС0

В итоге взяточник попался полиции. На его имущество наложили арест на сумму около трех млн рублей.

Мужчина вину не признал. При этом он и его родственники давили на следствие, отправляя многочисленные жалобы в социальные сети.

Однако правоохранители собрали достаточно доказательств. Бывшему полицейскому назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф размером два млн рублей.

Ему также на четыре года запрещено занимать должности в правоохранительных органах с лишением специального звания «майор полиции».

Кроме того, у него конфисковали эквивалент дохода, полученного в результате совершения преступлений, в размере 296 тыс. 945 рублей.

Посреднику же назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 150,5 тыс. рублей.

Ранее бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края осудили за взятки.

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