«Веселый и находчивый» стал постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Глава республики Бату Хасиков написал о своем решении в Instagram.

«Сангаджи — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков. Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — заявил Хасиков.

В июле Сангаджи Тарбаев стал первым кандидатом в сенаторы от Калмыкии, пишет polit.ru. Тогда еще кандидат в главы региона Хасиков предложил его кандидатуру перед выборами. Первый из кандидатов в случае победы на губернаторских выборах должен был стать представителем региона в Совете Федерации.

Телеведущую Ксению Собчак возмутила новость, что капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева хотят выдвинуть в Совет Федерации от Калмыкии.

Сангаджи Тарбаев является совладельцем компании-организатора турниров по смешанным единоборствам Fight Nights и телекомпании My Way Productions.

Он продюсировал такие проекты, как «Даешь молодежь!», «Однажды в милиции», «Одна за всех», «Кухня» и «Светофор» на телеканале СТС.