«Весенний щит»: перед встречей Путина и Эрдогана турки разбомбили авиабазу в Алеппо

Аэродром был — говорится в статье — задействован войсками президента Башара Асада для проведения «атак на населенные пункты зоны деэскалации» в провинции Идлиб.

Военная операция

Турция начала 1 марта в Идлибе, расположенном на севере Сирии, операцию «Весенний щит» — в отместку за гибель десятков своих военных, ответственность за смерть которых возложила и на помогающую Дамаску Россию.

Турецкие истребители сбили два Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии. Системы противоздушной обороны (ПВО) сторон также уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Противостояние

По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, Анкара действует, «основываясь на своем праве на самооборону».

Он подчеркнул, что турки «не преследуют цель вооруженного противостояния» с российскими военными на сирийской территории.

Евросоюз

Тем временем власти Евросоюза созвали экстренную встречу глав МИД 27 стран, в том числе в связи с наплывом беженцев из Идлиба.

Сообщается, что бежавшие из зоны боев сирийцы пытаются прорваться через границу Греции.

Сирия , Алеппо. СС0

Встреча президентов

Как ожидается, президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут личную встречу. Точная дата пока не оглашена. Возможно, в целях безопасности называются различные даты — 5 или 6 марта.

Место переговоров пока не определено. Ранее Эрдоган предполагал, что примет российского коллегу в Стамбуле.

Призыв покинуть Сирию

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях.

Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства, сказал представитель Кремля в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Таким образом Песков прокомментировал заявление турецкого президента Эрдогана, который призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей.