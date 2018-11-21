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21 ноября
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Политика
24

Вездесущая Яровая предложила ужесточить правила продажи оружия лицам младше 21 года

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая подготовила законопроект, согласно которому следует ужесточить правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. К существующим требованиям она предлагает добавить еще несколько дополнительных.

Оружие.
Оружие.
Анна Зайкова

Для получения молодыми людьми лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (один из видов оружия для самообороны) и охотничьего билета необходимо ввести ряд дополнительных требований, полагает Яровая.

Чтобы получить соответствующие документы, все лица в возрасте до 21 года согласно новому законопроекту должны будут предоставить характеристику с места работы или учебы, справку о доходах, а также копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода, пишет РБК.

Кроме того, при получении лицензии молодые люди должны проходить собеседование, полагает парламентарий. Согласно законопроекту беседу будут проводить представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. Сейчас эти функции исполняет Росгвардия.

Девушки с оружием.
Девушки с оружием.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Законопроект, как уточнили в пресс-службе Яровой, не будет распространяться «на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни», а также на граждан старше 21 года и тех, у кого уже есть разрешение на оружие.​

Инициатива Яровой не первая, касающаяся правил приобретения оружия лицами до 21 года.

Необходимость подобных изменений в ведомстве связали с нападением на Керченский политехнический колледж в октябре. Тогда 18-летний студент, у которого было легально купленное оружие, застрелил в здании учебного заведения 20 человек​, еще более 50 в результате атаки получили ранения.

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