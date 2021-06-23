«Вы-хо-ди!» Почему жители пригородного района Барнаула восстали против экотехнопарка с полигоном

21 июня более 200 жителей Первомайского района, выступавших против строительства экотехнопарка, собрались в селе Березовка. Правда, поначалу предполагалось: состоится спокойный разговор и.о. главы района с местными депутатами и тот объяснит логику и детали проекта, а также процедуру его одобрения или неодобрения обществом. А те уж поговорят с жителями. Но покой им только снился.

«Задохнемся от вони»

Незадолго до встречи в Березовке по соцсетям и мессенджерам разошлась листовка: призыв непременно прийти на встречу.

«Если мы не начнем быстро реагировать — просто задохнемся от вони, вся гниль со сточным водами попадет в русло реки и к тем, у кого собственные скважины» — писал автор.

Встреча началась в зале сельской администрации. Он заполнился до отказа — ни сесть, ни яблоку упасть. У активистов в руках мини-транспаранты: листки с крупными буквами «Нет свалки».

Встреча в Березовке. Скан видеозаписи встречи.

Выступает и.о. главы района Дмитрий Шипунов. Он заявляет: «Полигон должен появиться, все это понимают» (цитату приводит amic.ru). Зал начинает гудеть. Чтобы что-то сказать, приходится перекрикивать.

Тем временем перед зданием собрались те, кто не вошел внутрь, — человек 200−250. Одни начинают скандировать: «Вы-хо-ди!». Другие кричат: «Все на улицу, здесь нечего делать!»

Не поверили в добрые намерения

Проект экотехнопарка, каким его задумали инициаторы, — по идее, безопасен для окружающей среды. Кроме идеи у будущих инвесторов есть и деньги, и земля — целых 600 га в собственности. При этом для комплекса хватит 106 га.

О том, что объект готово построить к осени 2022 года, вложив 600 млн рублей, заявило барнаульское акционерное общество «Механизатор».

Эта и еще три аффилированные компании («СЭП-ЛТД», «Кадниковское» и «Базис») накопили прибыли, говорится в документе, озаглавленном «Предпроектная техническая документация „Экотехнопарка Первомайский“ (он есть в реакции).

Вложить свои прибыли они намерены в мусороперератабывающий завод, полигон и другие важные объекты. Внешне проект выглядит вполне экологично.

Встреча в Березовке. Скан видеозаписи встречи.

Поступающие отходы здесь будут обезвреживать и сортировать. Нужное — отсеивать и продавать для вторичного использования. Ненужное — спрессовывать в блоки и захоранивать в глубоком котловане с гидроизолирующей пленкой.

Комплекс будет собирать и обезвреживать инфильтрат, образующийся в месте хранения отходов. А снятый при копке котлована верхний (самый ценный) слой почвы сохранят, чтобы потом использовать для рекультивации.

В общем, проект задуман так, чтобы он минимально воздействовал на окружающую среду. Но, похоже, местные жители в его экологичность на бумаге не поверили. А поверили в то, что здесь будет обычная на российских просторах свалка. И возмутились.

Встреча в Березовке. Скан видеозаписи встречи.

Полигон откуда ни возьмись

Когда участники встречи в зале вышли к собравшимся на площади людям, они по очереди брали мегафон и объясняли свою позицию — все, кому было что сказать.

Спустя почти сутки о произошедшем рассказал altapress.ru один из участников Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения Общероссийского народного фронта.

Судя по его словам, опасения людей нетрудно понять. Четверть века на этой территории бурно развивалось малоэтажное строительство. И в друг — полигон. Пусть даже с переработкой и очистными сооружениями.

Размещение подобных объектов — вопрос государственной политики, считает Войтюк. Здесь же к проработке проекта не привлекли ни других игроков рынка ТКО (скажем, регоператоров и операторов полигонов), ни глав муниципалитетов и депутатов. Рисков, что проект не будет реализован в его нынешнем виде (кажущихся или реальных), слишком много.

Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина.

„Нельзя отдавать на откуп инвестору“

На старте, когда в регионе утверждалась территориальная схема обращения с отходами, размещение подобных объектов старались привязать к уже действующим свалкам — имея в виду и их будущую рекультивацию, объяснил Сергей Войтюк. И строить их только там, где позволяют санитарные и экологические нормы и где это не вызовет негативной реакции общества.

„И такое размещение должно быть целесообразно экономически, потому что расстояние, на которое доставляют ТКО к месту захоронения и переработки, не должно быть большим“, — объяснил Войтюк.

Листовка с призывами. Соцсети. Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина. Собрание жителей сел Первомайского района по поводу экотехнопарка. Facebook Олега Боронина.

Между тем, участки, на которых „Механизатор“ намерен строить свой комплекс, относятся к землям сельхозназначения — компания намерена перевести их в категорию земель промышленности.

Ряд экспертов полагает: проект окажется значительно более капиталоемким. Что произойдет, если инвестиций не хватит и инвестор, который уже переведет участок в категорию земель промышленности, передумает строить? Он перепродаст участок. И в итоге может получиться не экотехнопарк, а полигон», — выразил опасение «фронтовик».

Сергей Войтюк считает: решение о размещении и строительстве комплекса нельзя отдавать на откуп инвестору.

Несанкционированная свалка. Barnaul.org

«Это государственная политика»

Собеседник altapress.ru полагает: местным депутатам и администрация района имеет смысл выработать консолидированную позицию: свалка в таком формате никому не интересна. И если дело дойдет до общественных слушаний, твердо и ясно ее высказать.

Но самое лучшее — на данном этапе вообще исключить проект размещения технопарка в Первомайском районе «ввиду его непроработанности».

Надо начать прорабатывать вопрос с профессиональным сообществом, определить участки, полностью соответствующие требованиям, а затем предлагать их инвесторам или искать средства в федеральных или краевых программах", — сказал Войтюк.

Что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ранее в минприроды заверили, что решение о строительстве экотехнопарк примут только после общественного обсуждения.

Мусоросортировочный завод на полигоне в Риге. Riga. lv

Главное о проекте экотехнопарка «Первомайский»

Площадь участка для размещения комплекса — 106 га.

Участок расположен в 3 км на восток от восточной окраины поселка Новый и в 8 км от Новоалтайска.

В настоящий момент это поля и лесополосы. До реки Чесноковка более 600 метров , что за пределами водоохранной зоны.

что за пределами водоохранной зоны. Федеральная трасса М-52 — более чем в 300 метра южнее участка.

Срок эксплуатации 25 лет.

Инвестор: АО «Механизатор», зарегистрировано в Барнауле , уставный капитал 1,5 млн рублей , выручка за 2020 год 29 млн рублей , гендиректор Александр Харитонов , председатель совета директоров Юрий Калинин.