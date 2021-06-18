Мусорный полигон под Барнаулом пообещали построить только после обсуждений с населением

Решение о строительстве в Первомайском районе экотехнопарка, где будет полный цикл обработки ТКО, примут только после общественных обсуждений, сообщили в минприроды Алтайского края.

В министерстве отметили, что остаточная мощность полигона в Барнауле — примерно 2 года.

«В регионе выбрали комплексный подход для решения проблемы. Инвестор готов построить комплекс полного цикла обработки ТКО. Экотехнопарк — не традиционный полигон. Это мусорный кластер, в котором будет выполняться весь цикл: сортировка и переработка отходов, выделение компонентов для вторичного производства», — объяснили в ведомстве.

По информации инвестора — АО «Механизатор», земельный участок в Первомайском районе соответствует требованиям санитарного и природоохранного законодательства.

Для ввода полигона в эксплуатацию необходим ряд мероприятий и разрешительные документации — проверка соответствия санитарным и экологическим требованиям, прохождение экологической экспертизы.

«Обязательны и общественные обсуждения. Поэтому сейчас прорабатывается лишь вопрос о возможности строительства», — подчеркнули в минприроды.

В ведомстве пояснили, что сейчас планируемое размещение отходов определено с ориентировочным указанием места — если определят окончательно, то «информацию отразят в Терсхеме, в том числе в электронной модели».

В минприроды пообещали вести всесторонний контроль на всех стадиях реализации проекта — обсуждений, согласований и проверок. Причем этим займутся и федеральные профильные организации.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае ищут регоператоров на обслуживание трех мусорных зон — Славгородской, Заринской и Алейской.