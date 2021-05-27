Жители Рубцовска показали многометровую свалку с воронами, идеальную для размножения крыс

В паблике « Инцидент Рубцовск » рассказали про огромную мусорную свалку рядом с жилыми домами, которую, судя по всему, убирают только птицы, понемногу ее склевывая.

Жительница Рубцовска сняла на видео свалку мусора возле дома № 25 по улице Светлова.

«Управляющая компания ссылается на то, что нет талонов на полигон. Говорят, что горадминистрация в курсе дел. И до каких пор эта куча мусора будет расти? Злачное место для размножения крыс, а за забором — детская площадка», — рассказала женщина.

Рубцовчанка поинтересовалась «сколько еще людям терпеть и ждать, пока администрация примет меры».



В паблике отметили, что «у города просто нет хозяина», который навел бы порядок в рамках закона или радикальными методами.

«Порядок в целом, а не во время фотосессии под объективами. Проще отписаться, что „все у нас хорошо“. Неоднократно сообщество освещало тему „мусорного коллапса“, информировало нужные инстанции, но „воз и ныне там“», — говорится в обращении.

Также предположили, что рубцовскую администрацию «все устраивает». При этом горожане продолжают бить тревогу.

Ранее жители Бийска заявили, что «скоро до драки дойдет», если чиновники не решат вопрос с огромной свалкой.