Алтайские власти ищут трех новых мусорных регоператоров

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило конкурс по поиску регоператора на обслуживание еще трех мусорных зон, пишет « Политсибру » со ссылкой на сайт торгов.

Речь идет о Славгородской, Заринской и Алейской зонах. В первой пока работает компания «Позитив 88», а в двух других — «Спецобслуживание-Центральное».

В 2021 году оператор сменился в двух из семи мусорных зон края (Барнаульской и Бийской). Первую обслуживает компания «Экосоюз», вторую «Спецобслуживание Плюс» — арендатор местного полигона.

Как ранее писал altapress.ru, компания «Спецобслуживание-Центральное» требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора Бийской зоны.