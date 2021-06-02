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Жизнь

Алтайские власти ищут трех новых мусорных регоператоров

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило конкурс по поиску регоператора на обслуживание еще трех мусорных зон, пишет «Политсибру» со ссылкой на сайт торгов.

Вывоз мусора.
Вывоз мусора.
sgd22.ru

Речь идет о Славгородской, Заринской и Алейской зонах. В первой пока работает компания «Позитив 88», а в двух других — «Спецобслуживание-Центральное».

В 2021 году оператор сменился в двух из семи мусорных зон края (Барнаульской и Бийской). Первую обслуживает компания «Экосоюз», вторую «Спецобслуживание Плюс» — арендатор местного полигона.

Как ранее писал altapress.ru, компания «Спецобслуживание-Центральное» требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора Бийской зоны.

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