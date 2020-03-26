«Вы лгун!»: алтайские депутаты горячо поспорили из-за многострадального закона

На сессии АКЗС 26 марта лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Мария Прусакова и Александр Молотов не удержались и поспорили, кто первым предлагал законопроект о материальной поддержке «детей войны».

Авторами этой законодательной инициативы выступили губернатор Алтайского края и комитет АКЗС по социальной политике. Молотов напомнил, что для фракции это очень важный закон, о принятии которого партийцы говорили долгие годы.

«Ради интереса я поднял свои записки. Впервые мы, фракция „Справедливая Россия“, еще в 2011 году выходили с инициативой об установлении единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, ежемесячной выплаты и компенсации расходов ЖКУ», — сказал Молотов.

Лидер фракции КПРФ Мария Прусакова не упустила возможности напомнить, что и коммунисты принимали участие в работе над законопроектом.

«Партия „Справедливая Россия“ говорит, что они первые чего-то там вносили. Напомню, что статус „дети войны“ был утвержден и вносился двумя фракциями. Мы с вами, Александр Владимирович, в ходе телевизионных дебатов по-моему уже выяснили. Вы, конечно, не популист, а просто лгун», — эмоционально заявила Прусакова.

К обсуждению подключились и представители «Единой России», которые попросили коллег по законотворчеству не спорить, кто первый предложил закон, а наконец порадоваться за то, что удалось найти компромисс и принять документ.

Александр Молотов ( в центре). Олег Богданов , altapress.ru

«Мария Николаевна, давайте будем корректными к нашим коллегам, не будет называть их лгунами. Вы тоже часто говорите неправду, но никто вас не оскорбляет», — вступился Александр Траутвейн.

Законопроект приняли единогласно.

В чем суть закона о «детях войны»

Все, кто родился в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (это около 130 тысяч человек в Алтайском крае) имеют право получить в 2020 году единовременную выплату в 2 тысячи рублей.

Также предполагается, что выплаты будут производиться в будущем в юбилейные годы Победы. Их размер будет определять губернатор.