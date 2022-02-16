«Вы не враги нам»: президент США обратился к гражданам России

15 февраля Байден обратился к гражданам России. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории <…> Россияне не являются нашей мишенью», — заявил президент США.