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Политика

«Вы не враги нам»: президент США обратился к гражданам России

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты, НАТО и Украина «не намерены дестабилизировать Россию», сообщает РБК.

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

15 февраля Байден обратился к гражданам России. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории <…> Россияне не являются нашей мишенью», — заявил президент США.

Ранее президент США призвал соотечественников немедленно покинуть Украину.

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