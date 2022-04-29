Выбирать глав городов и районов Алтайского края теперь будут по-новому

29 апреля депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли законопроект о вариативном порядке избрания глав городов и районов. На этот раз инициатива обошлась без дискуссии.

Суть законопроекта в следующем — дать возможность муниципалитетам самим решать, как будут выбирать главу — назначением или прямым народным голосованием.

Решение в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления.

Сейчас в муниципальных районах Алтайского края преимущественно действует двухуровневая система управления. Главы в сельских и городских поселениях избираются на прямых выборах, главы районов и городских округов — по итогам конкурсов.

В феврале, когда законопроект рассматривался в первом чтении, отношение к нему было неоднозначным. В частности, депутат Александр Траутвейн из Косихинского района предложил оставить муниципалитеты в покое и не менять работающий механизм избрания, дабы не провоцировать внутренние распри.

«Никто что-то не говорит, а кто будет оплачивать прямые выборы. В районных бюджетах денег не так много и там есть, куда их направить», — указал депутат.

Выборы. Михаил Хаустов

Выступление Траутвейна тогда вызвало шквал эмоций со стороны других депутатов. Владимир Семенов, например, сказал, что следуя этой логике «диктатура — это тоже хорошо».

Сейчас, спустя два месяца, депутаты отнеслись к законопроекту спокойнее и без дискуссий приняли в окончательном чтении.

Напомним, еще в январе зампред АКЗС Денис Голобородько сообщил, что в Алтайский край могут вернуться народные выборы глав городов и районов.