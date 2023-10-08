Выборы президента РФ предложили отменить. Причины

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.

С такой инициативой выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также глава региона на Кавказе предложил другой вариант — провести кампанию с одним кандидатом — Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости,

В настоящее время нет человека, который мог бы защитить Россию, уверен Кадыров, указывает РБК. По его мнению, выборы нужно отменить или провести с одним кандидатом из-за спецоперации.

Между тем стало известно, когда Путин может заявить о своей кандидатуре на выборах президента. Старт неформальной президентской компании намечен на ноябрь.

Возможно, что Владимир Путин сам публично объявит о своей кандидатуре на международной выставки-форума «Россия».

Отмечается, что в рамках мероприятия будут представлены все российские регионы.

Также в Госдуму внесли законопроект об уточняющих правилах на выборах президента РФ.