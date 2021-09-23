Выборы в законе. Итоги голосования в Алтайском крае признали действительными

Протоколы об итогах голосования по федеральному избирательному округу и по четырем одномандатным избирательным округам подписаны и направлены в Центральную избирательную комиссию РФ.
Также подписан протокол о результатах выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания по краевому избирательному округу.
Итоги выборов в Госдуму
Победителями думской кампании на четырех одномандатных округах в Алтайском крае стали три выдвиженца «Единой России» и один кандидат от КПРФ:
- Барнаульский одномандатный округ — Даниил Бессарабов («Единая Россия»);
- Рубцовский одномандатный округ — Мария Прусакова (КПРФ);
- Бийский одномандатный округ— Александр Прокопьев («Единая Россия»);
- Славгородский одномандатный округ — Иван Лоор («Единая Россия»).
Голоса избирателей Алтайского края за федеральные списки кандидатов распределились следующим образом:
- КПРФ — 30,54% избирателей;
- «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,62%;
- ЛДПР — 9,09%;
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,09%;
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 33,67%;
- «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 9,85%;
- «ЯБЛОКО» — 0,98%;
- «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%;
- РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,54%;
- КОММУНИСТЫ РОССИИ — 2,18%;
- «Гражданская Платформа» — 0,09%;
- ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,47%;
- «РОДИНА» — 0,54%;
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,54%.
Итоги выборов в АКЗС
Победители голосования на одномандатных округах:
1. Ксения Белоусова (ЕР);
2. Сергей Кожемякин (КПРФ);
3. Денис Голобородько (ЕР);
4. Сергей Серов (ЕР);
5. Петр Тютюнников (КПРФ);
6. Игорь Панарин (ЕР);
7. Наталья Зимина (КПРФ);
8. Ирина Солнцева (ЕР);
9. Юрий Матвейко (ЕР);
10. Анатолий Вытоптов (ЕР);
11. Павел Митрофанов (КПРФ);
12. Максим Кочев (ЕР);
13. Владимир Лещенко (ЕР);
14. Александр Демин (ЕР);
15. Дмитрий Рождественский (КПРФ);
16. Вячеслав Лаптев (КПРФ);
17. Вадим Смагин (ЕР);
18. Сергей Приб (ЕР);
19. Иван Мордовин (ЕР);
20. Александр Локтев (ЕР);
21. Иван Нифонтов (ЕР);
22. Владимир Громов (КПРФ);
23. Сергей Писарев (ЕР);
24. Дмитрий Моисеев (КПРФ);
25. Игорь Галкин (КПРФ);
26. Антон Арцибашев (КПРФ);
27. Елена Хрусталева (КПРФ);
28. Юрий Кропотин (КПРФ);
29. Татьяна Ильюченко (ЕР);
30. Андрей Абрамов (ЕР);
31. Григорий Бахтин (ЕР);
32. Надежда Дрюпина (КПРФ);
33. Вероника Лапина (КПРФ);
34. Людмила Клюшникова (КПРФ).
Итоги голосования по краевым партийным спискам выглядят так:
- КОММУНИСТЫ РОССИИ — 12,08%;
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 34,33%;
- ЛДПР — 10,72%;
- КПРФ — 24,04%;
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ — 13,68%;
- «ЯБЛОКО» — 1,71%.