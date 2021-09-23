Выборы в законе. Итоги голосования в Алтайском крае признали действительными

Избирательная комиссия Алтайского края официально признала итоги выборов в Госдуму и региональный парламент, которые прошли 17 — 19 сентября, состоявшимися, а их результаты — действительными.

Протоколы об итогах голосования по федеральному избирательному округу и по четырем одномандатным избирательным округам подписаны и направлены в Центральную избирательную комиссию РФ.

Также подписан протокол о результатах выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания по краевому избирательному округу.

Итоги выборов в Госдуму

Победителями думской кампании на четырех одномандатных округах в Алтайском крае стали три выдвиженца «Единой России» и один кандидат от КПРФ:

Барнаульский одномандатный округ — Даниил Бессарабов ( «Единая Россия»);

«Единая Россия»); Рубцовский одномандатный округ — Мария Прусакова ( КПРФ);

КПРФ); Бийский одномандатный округ— Александр Прокопьев ( «Единая Россия»);

«Единая Россия»); Славгородский одномандатный округ — Иван Лоор ( «Единая Россия»).

Выборы-2021. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Голоса избирателей Алтайского края за федеральные списки кандидатов распределились следующим образом:

КПРФ — 30,54% избирателей;

«Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,62%;

ЛДПР — 9,09%;

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,09%;

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 33,67%;

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 9,85%;

«ЯБЛОКО» — 0,98%;

«ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%;

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,54%;

КОММУНИСТЫ РОССИИ — 2,18%;

«Гражданская Платформа» — 0,09%;

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,47%;

«РОДИНА» — 0,54%;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,54%.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги выборов в АКЗС

Победители голосования на одномандатных округах: 1. Ксения Белоусова (ЕР); 2. Сергей Кожемякин (КПРФ); 3. Денис Голобородько (ЕР); 4. Сергей Серов (ЕР); 5. Петр Тютюнников (КПРФ); 6. Игорь Панарин (ЕР); 7. Наталья Зимина (КПРФ); 8. Ирина Солнцева (ЕР); 9. Юрий Матвейко (ЕР); 10. Анатолий Вытоптов (ЕР); 11. Павел Митрофанов (КПРФ); 12. Максим Кочев (ЕР); 13. Владимир Лещенко (ЕР); 14. Александр Демин (ЕР); 15. Дмитрий Рождественский (КПРФ); 16. Вячеслав Лаптев (КПРФ); 17. Вадим Смагин (ЕР); 18. Сергей Приб (ЕР); 19. Иван Мордовин (ЕР); 20. Александр Локтев (ЕР); 21. Иван Нифонтов (ЕР); 22. Владимир Громов (КПРФ); 23. Сергей Писарев (ЕР); 24. Дмитрий Моисеев (КПРФ); 25. Игорь Галкин (КПРФ); 26. Антон Арцибашев (КПРФ); 27. Елена Хрусталева (КПРФ); 28. Юрий Кропотин (КПРФ); 29. Татьяна Ильюченко (ЕР); 30. Андрей Абрамов (ЕР); 31. Григорий Бахтин (ЕР); 32. Надежда Дрюпина (КПРФ); 33. Вероника Лапина (КПРФ); 34. Людмила Клюшникова (КПРФ).

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги голосования по краевым партийным спискам выглядят так: