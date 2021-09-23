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Политика

Выборы в законе. Итоги голосования в Алтайском крае признали действительными

Избирательная комиссия Алтайского края официально признала итоги выборов в Госдуму и региональный парламент, которые прошли 17 — 19 сентября, состоявшимися, а их результаты — действительными.

Выборы-2021.
Выборы-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Протоколы об итогах голосования по федеральному избирательному округу и по четырем одномандатным избирательным округам подписаны и направлены в Центральную избирательную комиссию РФ.

Также подписан протокол о результатах выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания по краевому избирательному округу.

Итоги выборов в Госдуму

Победителями думской кампании на четырех одномандатных округах в Алтайском крае стали три выдвиженца «Единой России» и один кандидат от КПРФ:

  • Барнаульский одномандатный округ — Даниил Бессарабов («Единая Россия»);
  • Рубцовский одномандатный округ — Мария Прусакова (КПРФ);
  • Бийский одномандатный округ— Александр Прокопьев («Единая Россия»);
  • Славгородский одномандатный округ — Иван Лоор («Единая Россия»).
Выборы-2021.
Выборы-2021.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Голоса избирателей Алтайского края за федеральные списки кандидатов распределились следующим образом:

  • КПРФ — 30,54% избирателей;
  • «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» — 0,62%;
  • ЛДПР — 9,09%;
  • «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,09%;
  • «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 33,67%;
  • «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 9,85%;
  • «ЯБЛОКО» — 0,98%;
  • «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%;
  • РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,54%;
  • КОММУНИСТЫ РОССИИ — 2,18%;
  • «Гражданская Платформа» — 0,09%;
  • ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,47%;
  • «РОДИНА» — 0,54%;
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,54%.
Выборы-2021.
Выборы-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги выборов в АКЗС

Победители голосования на одномандатных округах:

1. Ксения Белоусова (ЕР);

2. Сергей Кожемякин (КПРФ);

3. Денис Голобородько (ЕР);

4. Сергей Серов (ЕР);

5. Петр Тютюнников (КПРФ);

6. Игорь Панарин (ЕР);

7. Наталья Зимина (КПРФ);

8. Ирина Солнцева (ЕР);

9. Юрий Матвейко (ЕР);

10. Анатолий Вытоптов (ЕР);

11. Павел Митрофанов (КПРФ);

12. Максим Кочев (ЕР);

13. Владимир Лещенко (ЕР);

14. Александр Демин (ЕР);

15. Дмитрий Рождественский (КПРФ);

16. Вячеслав Лаптев (КПРФ);

17. Вадим Смагин (ЕР);

18. Сергей Приб (ЕР);

19. Иван Мордовин (ЕР);

20. Александр Локтев (ЕР);

21. Иван Нифонтов (ЕР);

22. Владимир Громов (КПРФ);

23. Сергей Писарев (ЕР);

24. Дмитрий Моисеев (КПРФ);

25. Игорь Галкин (КПРФ);

26. Антон Арцибашев (КПРФ);

27. Елена Хрусталева (КПРФ);

28. Юрий Кропотин (КПРФ);

29. Татьяна Ильюченко (ЕР);

30. Андрей Абрамов (ЕР);

31. Григорий Бахтин (ЕР);

32. Надежда Дрюпина (КПРФ);

33. Вероника Лапина (КПРФ);

34. Людмила Клюшникова (КПРФ).

Выборы-2021.
Выборы-2021.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Итоги голосования по краевым партийным спискам выглядят так:

  • КОММУНИСТЫ РОССИИ — 12,08%;
  • «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 34,33%;
  • ЛДПР — 10,72%;
  • КПРФ — 24,04%;
  • СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ — 13,68%;
  • «ЯБЛОКО» — 1,71%.
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