Виктор Томенко: «Политику в отношении зарплаты в бюджетной сфере необходимо пересматривать»

На встрече обсуждали самые острые вопросы: отток молодых кадров в столичные и соседние регионы, недостаточная социальная поддержка тружеников отрасли на селе, необходимость повышения статуса библиотек и музеев.

Так, режиссер Алтайского государственного музыкального театра Константин Яковлев отметил, что молодые перспективные выпускники института культуры часто используют театр как трамплин в учреждения соседних регионов, где более высокая оплата труда и больше возможностей для самореализации. Сегодня алтайские театры, где медленнее, чем у соседей, обновляется материально-техническая база, часто не могут себе позволить интересные постановки. И это также влияет на решение молодых артистов уехать из Алтайского края.

Встреча Виктора Томенко с работниками культуры региона

Проблему необходимости поддержки молодых работников культуры на селе по аналогии с программами в сфере здравоохранения и образования обозначил директор Мамонтовского районного Дома культуры Виктор Горячев.

Однако главная проблема, с которой сталкивается отрасль, — это прежде всего низкая заработная плата. В этом убежден и временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. По его словам, повышение в 1,5−2 раза уровня заработных плат в бюджетной сфере с последующей регулярной индексацией вернет Алтайский край в ряды конкурентоспособных регионов в борьбе за квалифицированные кадры.

Встреча Виктора Томенко с работниками культуры региона

Достойный уровень заработной платы — это и возможность в том числе взять ипотеку на приобретение жилья, чего сегодня лишены библиотекари, музейные работники и другие труженики отрасли, имеющие высокие звания и ученые степени.

Встреча Виктора Томенко с работниками культуры региона

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Алтайский край — это регион, который достоин того, чтобы здесь жить всю жизнь. Политику в отношении заработной платы в бюджетной сфере необходимо пересматривать. Когда жил в Красноярске, было непонятно, почему люди уезжают из этого региона. Когда приехал, посмотрел, то сразу стало ясно. Были сложности, финансовые ограничения серьезные. Поэтому просто необходимо больше внимания уделять экономике. Именно она поможет реализовать все планы.

Встреча Виктора Томенко с работниками культуры региона

Он также напомнил о том, что президент России инициировал реализацию национального проекта «Культура» с 2019 по 2024 год. Нацпроект включает в себя несколько федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». По словам Виктора Томенко, Алтайскому краю надо тщательно подготовиться для вхождения в эти проекты, которые нацелены в том числе и на решение многих поставленных участниками встречи вопросов. «Убежден, что Алтайский край с его историей, уровнем развития культуры вправе рассчитывать на достойную долю в общенациональных приоритетных проектах», — отметил Виктор Томенко.

Источник: www.altairegion22.ru