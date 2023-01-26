Виктор Томенко на личной встрече с новым главой Бийска обсудили развитие наукограда

В ходе рабочей встречи одной из актуальных тем Виктор Щигрев назвал содержание и ремонт дорог.
«В городе действует и достаточно успешно реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги. В этом году планируем с соблюдением установленных сроков привести дорожное полотно в нормативное состояние, и чтобы это было поддержано людьми — горожане будут знать графики ремонта», — отмечает глава города.
По словам Виктора Щигрева, всего в рамках федерального проекта на 2023 год стоит задача провести ремонт 15,5 км автодорог. Для его выполнения будут приложены все усилия.
Также глава Бийска рассказал, что городская власть наладила взаимодействие с соседними районами, чтобы заимствовать спецтехнику для очистки дорог в случае сильных снегопадов.
Виктор Щигрев попросил поддержки у Губернатора в покупке новых грейдеров, чтобы справляться с содержанием дорог в зимнее время года и оперативно реагировать на просьбы горожан.
Одной из первостепенных задач развития мэр Бийска считает повышение темпов строительства жилья, ведь в городе отмечается высокая динамика развития промышленного производства.
Виктор Томенко пожелал главе Бийска успехов в решении поставленных задач, он также предложил к 315-летию наукограда реализовать программу по улучшению обстановки с транспортом и благоустройству города.
Ранее стало известно, что Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения Алтайского края.
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