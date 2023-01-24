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Политика

Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения Алтайского края

Замминистра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева освободили от должности в связи с утратой доверия, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

Гордеева уволили по распоряжению губернатора Виктора Томенко 24 января.

Такое решение приняли после проверки, которую провел орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Также учли рекомендацию комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

«Основанием проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства», — отмечают в сообщении.

Уточняется, что замминистра здравоохранения не направил своевременно уведомление о конфликте интересов.

«Не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов», — добавляет пресс-служба.

Ранее актера сериала «Кухня» вместе с женой уволили из МХТ имени Чехова.

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