Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения Алтайского края

Гордеева уволили по распоряжению губернатора Виктора Томенко 24 января.
Такое решение приняли после проверки, которую провел орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Также учли рекомендацию комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
«Основанием проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства», — отмечают в сообщении.
Уточняется, что замминистра здравоохранения не направил своевременно уведомление о конфликте интересов.
«Не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов», — добавляет пресс-служба.
Ранее актера сериала «Кухня» вместе с женой уволили из МХТ имени Чехова.
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