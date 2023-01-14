14 января
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Жизнь

Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова вместе с женой уволили из МХТ им. Чехова

Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. Чехова за «антироссийскую позицию», передает «Московский комсомолец».

Дмитрий Назаров.
Дмитрий Назаров.

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву.

Официальной причиной называют публичные высказывания артистов о СВО и «антироссийские настроения».

Как передает «МК», Хабенский пытался «вразумить» Назарова еще до подписания приказа. Последней каплей стало интервью народного артиста на YouTube, где тот высказывал свою позицию о ситуации в стране.

Напомним, Назаров играл в сериале «Кухня» шеф-повара Виктора Петровича Баринова. Эта роль еще больше прославила и без того известного артиста.

Ранее Шойгу назвал причину конфликта на Украине. По его словам, во всем виноват госпереворот 2014 года в Киеве.

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