13 июня
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Политика

Виктор Томенко официально стал кандидатом в губернаторы от "Единой России"

Действующего главу региона выдвинули кандидатом от "Единой России" на 32-й партийной конференции.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Павел Запруднов

В Барнауле 13 июня состоялась 32-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе тайного голосования делегаты должны были из трех претендентов избрать кандидата в губернаторы от партии.

В голосовании участвовал действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Победу одержал Виктор Томенко, а его конкуренты выразили победившему кандидату поддержку.

Ранее известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко.

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