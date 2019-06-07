Виктор Томенко опроверг слухи об отставке мэра Барнаула

«Я объявил курс на открытость, если у меня есть претензии к местной власти, я их высказываю. Критика со стороны руководства — это часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер. У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет», — заявил Виктор Томенко в интервью ТАСС.