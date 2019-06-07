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Политика

Виктор Томенко опроверг слухи об отставке мэра Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг появившуюся в соцсетях информацию о потенциальной отставке главы администрации Барнаула Сергея Дугина. Об этом сообщает ТАСС.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

«Я объявил курс на открытость, если у меня есть претензии к местной власти, я их высказываю. Критика со стороны руководства — это часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер. У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет», — заявил Виктор Томенко в интервью ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что мэр делает большую и важную работу.

Напомним, информация о том, что мэр Барнаула Сергей Дугин, которому 14 мая исполнилось 63 года, может уйти в отставку, начала циркулировать в начале мая.

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