Виктор Томенко перед Госсоветом устроил фотосессию с губернаторами

На заседании обсуждали роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.
«Вчера и позавчера провели семинары, обсудили с коллегами много полезных вещей, которые можно применить у нас в Алтайском крае», — пишет Томенко.
Также глава региона встретился и сделал фото с губернатором Новосибирской области, руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» Андреем Травниковым, губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым (он уроженец Алтайского края) и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Кстати, перед заседанием журналистов проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела. Это меры предосторожности из-за коронавируса, пишет РИА Новости.
В конце января президент России Владимир Путин своим распоряжением включил Виктора Томенко в новый состав президиума Государственного совета.