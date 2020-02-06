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6 февраля

Виктор Томенко перед Госсоветом устроил фотосессию с губернаторами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 февраля принял участие в заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с коллегами-губернаторами.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

На заседании обсуждали роль регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.

«Вчера и позавчера провели семинары, обсудили с коллегами много полезных вещей, которые можно применить у нас в Алтайском крае», — пишет Томенко.

Также глава региона встретился и сделал фото с губернатором Новосибирской области, руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» Андреем Травниковым, губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым (он уроженец Алтайского края) и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Кстати, перед заседанием журналистов проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела. Это меры предосторожности из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

В конце января президент России Владимир Путин своим распоряжением включил Виктора Томенко в новый состав президиума Государственного совета.

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