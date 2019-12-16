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Политика

Виктор Томенко подарит детям пуховик и планшет, чтобы исполнить их новогодние желания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о желаниях двух детей, которые ему придется исполнить.

Елка желаний. Алтайский край. Правительство.
Елка желаний. Алтайский край. Правительство.
altairegion22.ru.

Члены правительства Алтайского края в понедельник, 16 декабря, приняли участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

«Я снял с „Ёлки желаний“ две просьбы — на теплую зимнюю куртку от Татьяны Терешиной из Тальменского района и планшет для обучения письму от Савелия Глущенко из Барнаула», — рассказал губернатор.

Согласно акции, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья получат новогодние подарки от главы региона, его заместителей и министров.

Елка с желаниями установлена в фойе здания правительства региона. Губернатор пообещал, что все размещенные на ней новогодние просьбы обязательно будут исполнены.

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